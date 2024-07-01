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Левченко Игнатий Иович

Место рождения

Погребище, Вінницька область

Дата рождения

20.12.1831 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.12.1831 ст.

Отец: Левченко Иов Герасимович

Мать: Левченко Татьяна Ивановна

Погребище, Вінницька область
Крещение
21.12.1831 ст.
Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
26.10.1853 ст.

Жена: Левченко (Гарник) Акилина Прокофьевна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Бракосочетание
24.10.1854 ст.

Жена: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.

Сын: Левченко Матвей Игнатьевич

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.12.1859 ст.

Сын: Левченко Савва Игнатьевич

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.06.1862 ст.

Сын: Левченко Иустин Игнатьевич

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.01.1865 ст.

Дочь: Левченко Ксения Игнатьевна

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.07.1867 ст.

Дочь: Левченко Серафима Игнатьевна

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.10.1869 ст.

Сын: Левченко Мартин Игнатьевич

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.

Сын: Левченко Иван Игнатьевич

Мать ребёнка: Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Погребище, Вінницька область
Смерть
Неизвестно

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