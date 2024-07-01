Левченко (Василенко) Агафья Фомовна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1836
Дата смертиПосле 1897
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
24.10.1854 ст.
Успенская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.
Сын: Левченко Матвей Игнатьевич
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
05.12.1859 ст.
Сын: Левченко Савва Игнатьевич
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
01.06.1862 ст.
Сын: Левченко Иустин Игнатьевич
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
20.01.1865 ст.
Дочь: Левченко Ксения Игнатьевна
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
26.07.1867 ст.
Дочь: Левченко Серафима Игнатьевна
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
22.10.1869 ст.
Сын: Левченко Мартин Игнатьевич
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.
Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович
Смерть
После 1897