Левченко (Василенко) Агафья Фомовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Левченко (Василенко) Агафья Фомовна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1836

Дата смерти

После 1897

Пол

Женский

Добавил:

ИС
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1836

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
24.10.1854 ст.

Муж: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Успенская церковь
Рождение ребёнка
16.11.1856 ст.

Сын: Левченко Матвей Игнатьевич

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
05.12.1859 ст.

Сын: Левченко Савва Игнатьевич

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
01.06.1862 ст.

Сын: Левченко Иустин Игнатьевич

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
20.01.1865 ст.

Дочь: Левченко Ксения Игнатьевна

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
26.07.1867 ст.

Дочь: Левченко Серафима Игнатьевна

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
22.10.1869 ст.

Сын: Левченко Мартин Игнатьевич

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Рождение ребёнка
29.08.1873 ст.

Сын: Левченко Иван Игнатьевич

Отец ребёнка: Левченко Игнатий Иович

Погребище, Вінницька область
Смерть
После 1897

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