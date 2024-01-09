Любовь Иванова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Любовь Иванова

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1871 ст.

Дата смерти

01.05.1904 ст.

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Около 1869 г.р.

Дети

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.

Отец: не указан

Мать: не указана

Питомка Московской Воспитательного Дома №7114-1871г.
Бракосочетание
01.07.1888 ст.

Муж: Кабанов Федор Григорьев

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.

Сын: Кабанов Иван Федоров

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.

Дочь: Елена Федорова

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Сын: Кабанов Иван Федорович

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Сын: Кабанов Федор Федоров

Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев

Таблово, Рузский, Московская область
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
01.05.1904 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
03.05.1904 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
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