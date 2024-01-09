Любовь Иванова
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1871 ст.
Дата смерти01.05.1904 ст.
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1871 ст.
Питомка Московской Воспитательного Дома №7114-1871г.
Бракосочетание
01.07.1888 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.
Сын: Кабанов Иван Федоров
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.
Дочь: Елена Федорова
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Отец ребёнка: Кабанов Федор Григорьев
Место жительства
Неизвестно
Смерть
01.05.1904 ст.
Причина смерти: от заражения крови
Похороны
03.05.1904 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя