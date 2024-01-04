Кабанов Федор Григорьев
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Григорий Иванов
Мать: Марина Петрова
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.
Сын: Кабанов Иван Федоров
Мать ребёнка: Любовь Иванова
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.
Дочь: Елена Федорова
Мать ребёнка: Любовь Иванова
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.
Сын: Кабанов Иван Федоров
Мать ребёнка: Любовь Иванова
Восприемник
29.12.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Григорий Васильевич Кабанов
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.
Мать ребёнка: Любовь Иванова
Бракосочетание
08.10.1904 ст.
Жена: Фекла Иванова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.
Мать ребёнка: Фекла Иванова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Любовь Иванова
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно