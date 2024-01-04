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Кабанов Федор Григорьев

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Григорий Иванов

Мать: Марина Петрова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
15.02.1898 ст.

Сын: Кабанов Иван Федоров

Мать ребёнка: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
18.05.1899 ст.

Дочь: Елена Федорова

Мать ребёнка: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
01.09.1900 ст.

Сын: Кабанов Иван Федоров

Мать ребёнка: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Восприемник
29.12.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Григорий Васильевич Кабанов
Рождение ребёнка
07.06.1902 ст.

Сын: Кабанов Федор Федоров

Мать ребёнка: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
08.10.1904 ст.

Жена: Фекла Иванова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Рождение ребёнка
16.12.1905 ст.

Сын: Кабанов Василий Федоров

Мать ребёнка: Фекла Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Любовь Иванова

Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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