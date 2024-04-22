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Елена Федорова

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

18.05.1899 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1899 ст.

Отец: Кабанов Федор Григорьев

Мать: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
18.05.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
23.07.1917 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно
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