Елена Федорова
Место рождения
Дата рождения18.05.1899 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.05.1899 ст.
Отец: Кабанов Федор Григорьев
Мать: Любовь Иванова
Крещение
18.05.1899 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Восприемник
23.07.1917 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Анна Васильевна
Смерть
Неизвестно