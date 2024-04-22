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Кабанов Иван Федорович

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

01.09.1900 ст.

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900 ст.

Отец: Кабанов Федор Григорьев

Мать: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
02.09.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1920

Жена: Кабанова Надежда Васильевна

Орешковский волостной совет, Орешковская волость, Рузский уезд
Место жительства
1920
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
1920
Москва, город федерального значения Москва
Слесарь
Рождение ребёнка
19.07.1922

Сын: Кабанов Николай Иванович

Мать ребёнка: Кабанова Надежда Васильевна

Таблово, Рузский, Московская область
Рождение ребёнка
07.04.1925 ст.

Сын: Кабанов Виктор Иванович

Мать ребёнка: Кабанова Надежда Васильевна

Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
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