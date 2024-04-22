Кабанов Иван Федорович
Место рождения
Дата рождения01.09.1900 ст.
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.09.1900 ст.
Отец: Кабанов Федор Григорьев
Мать: Любовь Иванова
Крещение
02.09.1900 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Бракосочетание
01.11.1920
Орешковский волостной совет, Орешковская волость, Рузский уезд
Место жительства
1920
Работа или профессия
1920
Слесарь
Рождение ребёнка
19.07.1922
Мать ребёнка: Кабанова Надежда Васильевна
Рождение ребёнка
07.04.1925 ст.
Мать ребёнка: Кабанова Надежда Васильевна
Смерть
Неизвестно