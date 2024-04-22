Кабанов Иван Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКабанов Иван Федоров

Кабанов Иван Федоров

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

15.02.1898 ст.

Дата смерти

03.03.1898 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1898 ст.

Отец: Кабанов Федор Григорьев

Мать: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
16.02.1898 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
03.03.1898 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от худосочия
Похороны
05.03.1898 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close