Кабанов Иван Федоров
Место рождения
Дата рождения15.02.1898 ст.
Дата смерти03.03.1898 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.02.1898 ст.
Отец: Кабанов Федор Григорьев
Мать: Любовь Иванова
Крещение
16.02.1898 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
03.03.1898 ст.
Причина смерти: от худосочия
Похороны
05.03.1898 ст.
Дмитриевское кладбище, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя