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Кабанов Федор Федоров

Место рождения

Таблово, Рузский, Московская область

Дата рождения

07.06.1902 ст.

Дата смерти

21.07.1904 ст.

Пол

Мужской

Отец

Около 1869 г.р.

Мать

Около 1871 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1902 ст.

Отец: Кабанов Федор Григорьев

Мать: Любовь Иванова

Таблово, Рузский, Московская область
Крещение
08.06.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Таблово, Рузский, Московская область
Смерть
21.07.1904 ст.
Таблово, Рузский, Московская область
Причина смерти: от разлития желчи
Похороны
23.07.1904 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза
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