Кабанов Федор Федоров
Место рождения
Дата рождения07.06.1902 ст.
Дата смерти21.07.1904 ст.
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.06.1902 ст.
Отец: Кабанов Федор Григорьев
Мать: Любовь Иванова
Крещение
08.06.1902 ст.
Воскресенская Соборная церковь, Руза, Рузский уезд, Московская губерния, Российская империя
Место жительства
Неизвестно
Смерть
21.07.1904 ст.
Причина смерти: от разлития желчи
Похороны
23.07.1904 ст.
Дмитриевское кладбище, г. Руза