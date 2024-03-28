Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

09.05.1906

Дата смерти

03.04.1972

Пол

Женский

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Мельников Григорий Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Рождение ребёнка
16.08.1934

Сын: Мельников Василий Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Рождение ребёнка
04.03.1938

Сын: Мельников Александр Павлович

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Рождение ребёнка
08.02.1940

Дочь: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Рождение ребёнка
19.01.1949

Дочь: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович

Смерть
03.04.1972

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