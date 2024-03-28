Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения09.05.1906
Дата смерти03.04.1972
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1906
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Мельников Григорий Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Рождение ребёнка
16.08.1934
Сын: Мельников Василий Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Рождение ребёнка
04.03.1938
Сын: Мельников Александр Павлович
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Рождение ребёнка
08.02.1940
Дочь: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Рождение ребёнка
19.01.1949
Дочь: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна
Отец ребёнка: Мельников Павел Александрович
Смерть
03.04.1972