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Мельников Павел Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.08.1905

Дата смерти

07.10.1958

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Мельников Иван Павлович

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
03.01.1928

Сын: Мельников Григорий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
16.08.1934

Сын: Мельников Василий Павлович

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
04.03.1938

Сын: Мельников Александр Павлович

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
08.02.1940

Дочь: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
19.01.1949

Дочь: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Смерть
07.10.1958

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