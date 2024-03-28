Мельников Павел Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.08.1905
Дата смерти07.10.1958
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.08.1905
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
03.01.1928
Сын: Мельников Григорий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
16.08.1934
Сын: Мельников Василий Павлович
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
04.03.1938
Сын: Мельников Александр Павлович
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
08.02.1940
Дочь: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Рождение ребёнка
19.01.1949
Дочь: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна
Мать ребёнка: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна
Смерть
07.10.1958