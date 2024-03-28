Мельников Александр Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Александр Павлович

Место рождения

Лапшиха, Россия

Дата рождения

04.03.1938

Дата смерти

26.01.1991

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

1939 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938

Отец: Мельников Павел Александрович

Мать: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельниковa (Косая) Елена

Рождение ребёнка
13.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельниковa (Косая) Елена

Рождение ребёнка
28.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельниковa (Косая) Елена

Смерть
26.01.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно

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