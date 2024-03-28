Мельников Александр Павлович
Место рожденияЛапшиха, Россия
Дата рождения04.03.1938
Дата смерти26.01.1991
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
04.03.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Мельниковa (Косая) Елена
Рождение ребёнка
13.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельниковa (Косая) Елена
Рождение ребёнка
28.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Мельниковa (Косая) Елена
Смерть
26.01.1991
Причина смерти: Болезнь
Похороны
Неизвестно