Мельниковa (Косая) Елена
Место рожденияУкраина. с. Садковцы Могилев-Подольский р-он Винницкая область
Дата рождения09.05.1939
Дата смерти27.12.1989
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
13.03.1964
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Александр Павлович
Рождение ребёнка
28.02.1973
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Мельников Александр Павлович
Смерть
27.12.1989
Похороны
Неизвестно