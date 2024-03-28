Мельниковa (Косая) Елена — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельниковa (Косая) Елена

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Место рождения

Украина. с. Садковцы Могилев-Подольский р-он Винницкая область

Дата рождения

09.05.1939

Дата смерти

27.12.1989

Пол

Женский

Отец

Мать

Муж

1938 г.р.

Дети

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Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.05.1939

Отец: Косая ?

Мать: ?

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Мельников Александр Павлович

Рождение ребёнка
13.03.1964

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Александр Павлович

Рождение ребёнка
28.02.1973

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Мельников Александр Павлович

Смерть
27.12.1989
Похороны
Неизвестно

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