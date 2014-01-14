Худоногова (Мельникова) Мария Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.02.1940

Дата смерти

14.01.2014

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Дети

1961 г.р.
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Добавил:

АГ
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Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940

Отец: Мельников Павел Александрович

Мать: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
05.07.1961

Сын: Худоногов Александр

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
17.02.1966

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
20.08.1970

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
14.01.2014

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