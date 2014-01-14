Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.02.1940
Дата смерти14.01.2014
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.02.1940
Рождение ребёнка
05.07.1961
Сын: Худоногов Александр
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
17.02.1966
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
20.08.1970
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: скрыто настройками приватности
Смерть
14.01.2014