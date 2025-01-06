Худоногов Юрий Александрович 02.03.1939 — найти родственников по фамилии на Familio
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Худоногов Юрий Александрович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

02.03.1939

Дата смерти

06.01.2025

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939

Отец: Худоногов Alexandr Ivanovich

Мать: Худоногова (Ovcova) Vtra Grigorevna

Рождение ребёнка
05.07.1961

Сын: Худоногов Александр

Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
17.02.1966

Сын: Худоногов Сергей

Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

Рождение ребёнка
20.08.1970

Дочь: Маленкова (Худоногова) Ирина Юрьевна

Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна

Смерть
06.01.2025
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край

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