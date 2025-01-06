Худоногов Юрий Александрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения02.03.1939
Дата смерти06.01.2025
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.03.1939
Рождение ребёнка
05.07.1961
Сын: Худоногов Александр
Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
17.02.1966
Сын: Худоногов Сергей
Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Рождение ребёнка
20.08.1970
Дочь: Маленкова (Худоногова) Ирина Юрьевна
Мать ребёнка: Худоногова (Мельникова) Мария Павловна
Смерть
06.01.2025
Ачинск, город Ачинск, Красноярский край