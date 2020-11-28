Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.01.1949

Дата смерти

28.11.2020

Пол

Женский

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Муж

1943 г.р.

Дети

1971 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1949

Отец: Мельников Павел Александрович

Мать: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Параскевич Григорий Иванович

Рождение ребёнка
30.01.1971

Сын: Getman Evgeniy

Отец ребёнка: Гетман Nikolay Vasilevich

Рождение ребёнка
19.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Параскевич Григорий Иванович

Смерть
28.11.2020

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