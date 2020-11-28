Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.01.1949
Дата смерти28.11.2020
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.01.1949
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
30.01.1971
Сын: Getman Evgeniy
Отец ребёнка: Гетман Nikolay Vasilevich
Рождение ребёнка
19.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Параскевич Григорий Иванович
Смерть
28.11.2020