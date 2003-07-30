Параскевич Григорий Иванович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Параскевич Григорий Иванович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.11.1943

Дата смерти

30.07.2003

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1949 г.р.

Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1943

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Рождение ребёнка
19.05.1984

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Смерть
30.07.2003

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