Параскевич Григорий Иванович
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.11.1943
Дата смерти30.07.2003
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1943
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.05.1984
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна
Смерть
30.07.2003