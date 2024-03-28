Getman Evgeniy
Место рожденияНе указано
Дата рождения30.01.1971
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1971
Работа или профессия
Неизвестно
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО БОКСУ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1992
Сын: Getman Aleksandr
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
30.11.1996
Образование
С ?.06.1997 по ?.07.2002
ВЫСШЕЕ
Рождение ребёнка
23.04.1998
Сын: Getman Grigorii
Мать ребёнка: Getman (Kudrivzeva) Svetlana