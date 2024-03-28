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Getman Evgeniy

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

30.01.1971

Пол

Мужской

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.01.1971

Отец: Гетман Nikolay Vasilevich

Мать: Paraskevich (Мельникова) Людмила Павловна

Работа или профессия
Неизвестно
ТРЕНЕР-ПРЕПОДАВАТЕЛЬ ПО БОКСУ
Место жительства
Неизвестно
Рождение ребёнка
17.03.1992

Сын: Getman Aleksandr

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
30.11.1996

Жена: Getman (Kudrivzeva) Svetlana

Образование
С ?.06.1997 по ?.07.2002
ВЫСШЕЕ
Рождение ребёнка
23.04.1998

Сын: Getman Grigorii

Мать ребёнка: Getman (Kudrivzeva) Svetlana

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