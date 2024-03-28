Мельников Иван Павлович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Мельников Иван Павлович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1905 г.р.

Мать

1906 г.р.

Жена

Дети

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Скрыто настройками приватности

Добавил:

АГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Мельников Павел Александрович

Мать: Мельникова (Кириенко) Арина Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Ольга

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Мельникова Ольга

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Мельникова Ольга

Смерть
Неизвестно

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