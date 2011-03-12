Парфенов Николай Григорьевич
Место рождения
Дата рождения12.12.1924
Дата смерти12.03.2011
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924
Бракосочетание
24.02.1948
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Парфенов Василий Николаевич
Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)
Запись в книге ЗАГС № 36 от 1 марта 1949 года
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Парфенова Ольга Николаевна
Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
10.11.1959
Сын: Парфенов Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)
Рождение ребёнка
14.06.1966
Сын: Парфенов Виктор Николаевич
Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)
Смерть
12.03.2011
Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край