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Парфенов Николай Григорьевич

Место рождения

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

12.12.1924

Дата смерти

12.03.2011

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
12.12.1924

Отец: Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)

Мать: Парфенова Ефимья

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.02.1948

Жена: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Парфенов Василий Николаевич

Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Запись в книге ЗАГС № 36 от 1 марта 1949 года
Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Парфенова Ольга Николаевна

Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.1959

Сын: Парфенов Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.06.1966

Сын: Парфенов Виктор Николаевич

Мать ребёнка: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.03.2011
Великовечное, Белореченский муниципальный район, Краснодарский край
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