Парфенова Ефимья
Место рожденияНе указано
Дата рождения1901
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Парфенов Николай Григорьевич
Отец ребёнка: Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)
Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно