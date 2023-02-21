Парфенова Ефимья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова Ефимья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1901

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1901

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Парфенов Николай Григорьевич

Отец ребёнка: Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)

Смерть
Неизвестно
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