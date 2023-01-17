Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)

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Место рождения

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

22.11.1895

Дата смерти

02.01.1975

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1901 г.р.

Дети

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895

Отец: не указан

Мать: не указана

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
12.12.1924

Сын: Парфенов Николай Григорьевич

Мать ребёнка: Парфенова Ефимья

Новопавловка, Белоглинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Парфенова Ефимья

Смерть
02.01.1975
Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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