Парфенов Григорий Дмитриевич (Димитриевич)
Место рождения
Дата рождения22.11.1895
Дата смерти02.01.1975
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.11.1895
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
12.12.1924
Сын: Парфенов Николай Григорьевич
Мать ребёнка: Парфенова Ефимья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Парфенова Ефимья
Смерть
02.01.1975
Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край