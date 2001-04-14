Парфенов Василий Николаевич
Место рождения
Дата рождения01.02.1949
Дата смерти14.04.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
Скрыто настройками приватности
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949
Бракосочетание
17.03.1973
Вознесенская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.03.1976
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Парфенова Людмила Ивановна
Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.04.2001
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край