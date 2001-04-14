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Парфенов Василий Николаевич

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Место рождения

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.02.1949

Дата смерти

14.04.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.02.1949

Отец: Парфенов Николай Григорьевич

Мать: Парфенова Вера Егоровна (Георгиевна)

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
17.03.1973

Жена: Парфенова Людмила Ивановна

Вознесенская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.03.1976

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Парфенова Людмила Ивановна

Стодолище, Починковский муниципальный район, Смоленская область
Смерть
14.04.2001
Невинномысск, город Невинномысск, Ставропольский край
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