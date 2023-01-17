Парфенова (Походенко) Вера Егоровна (Георгиевна) — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Парфенова (Походенко) Вера Егоровна (Георгиевна)

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Место рождения

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

08.08.1925

Дата смерти

12.12.1980

Пол

Женский

Добавил:

ВП
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925

Отец: Походенко Егор Васильевич

Мать: не указана

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
24.02.1948

Муж: Парфенов Николай Григорьевич

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.02.1949

Сын: Парфенов Василий Николаевич

Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
06.05.1954

Дочь: Парфенова Ольга Николаевна

Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.11.1959

Сын: Парфенов Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
14.06.1966

Сын: Парфенов Виктор Николаевич

Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич

Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
12.12.1980
Ахметовская, Лабинский муниципальный район, Краснодарский край
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