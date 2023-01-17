Парфенова (Походенко) Вера Егоровна (Георгиевна)
Место рождения
Дата рождения08.08.1925
Дата смерти12.12.1980
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1925
Отец: Походенко Егор Васильевич
Мать: не указана
Бракосочетание
24.02.1948
Рождение ребёнка
01.02.1949
Сын: Парфенов Василий Николаевич
Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
06.05.1954
Дочь: Парфенова Ольга Николаевна
Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
10.11.1959
Сын: Парфенов Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич
Рождение ребёнка
14.06.1966
Сын: Парфенов Виктор Николаевич
Отец ребёнка: Парфенов Николай Григорьевич
Смерть
12.12.1980