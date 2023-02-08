Додор Иосиф Лаврентьевич
Место рождения
Дата рождения03.04.1902
Дата смерти03.11.1974
ПолМужской
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1902
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
19.01.1916
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Сын: Додоров (Додор) Григорий Иосифович
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
17.04.1925
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
02.05.1930
Сын: Додор Иван Иосифович
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
10.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна
Смерть
03.11.1974