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Додор Иосиф Лаврентьевич

Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

03.04.1902

Дата смерти

03.11.1974

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
03.04.1902

Отец: Додор Лаврентий Радионов

Мать: Додор Матрена Лавреньевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
19.01.1916

Сын: Додор Василий Иосифович

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Додор Георгий Иосифович

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
02.05.1930

Сын: Додор Иван Иосифович

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Додор (Уразка) Евдокия Васильевна

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
03.11.1974
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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