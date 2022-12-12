станица Старонижестеблиевская, станица Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019) — Familio

Старонижестеблиевская

Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край (на 2019)

Статус
жилой
Тип
станица
Координаты

Это – список официальных справочников, в которых упоминается населенный пункт. Справочники дают представление о том, как населенный пункт менялся в исторической и юридической перспективе. Они содержат данные об административной принадлежности населенного пункта в разные периоды времени (уезд, губерния, волость и др.), о количестве жителей в населенном пункте – и другие сведения.

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Списки населённых мест Кубанской области по сведениям 1882 года

Название населённых местПоложениеВёрст от уездного городаДворовДомовМужчинЖенщинНародностьВероисповеданиеЦеркви, учебные заведения и другие объектыНа чьей земле находится
Темрюкский уезд
3632Старонижестеблиевская станицапри Ангелинском ерике на обоих его берегах10071570926972631малороссыправославныеЦерковь 1. Школа мужская 1. Хлебный магазин 1. Ветряных мукомольных мельниц 31. Лавок 7. Питейных заведений 2. Кожевенный завод 1.По Ангелинскому ерику

Государственный каталог географических названий России (АГКГН)

Регистрационный номерНазвание географического объектаТип объектаШиротаДолготаНоменклатура листа карты масштаба 1:100 000
Краснодарский край, Красноармейский район
159609Старонижестеблиевскаястаница45°23'00"38°27'00"L-37-089

Общероссийский классификатор территорий муниципальных образований (ОКТМО)

Код ОКТМОНаименованиеТип населенного пунктаПояснение
Краснодарский край, Красноармейский муниципальный район, Старонижестеблиевское сельское поселение
3623425101ст-ца Старонижестеблиевская#Н/Д
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