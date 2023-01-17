Додор (Додор) Матрена Лавреньевна
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
03.04.1902
Отец ребёнка: Додор Лаврентий Радионов
Рождение ребёнка
1918
Сын: Додор Григорий Лаврентьевич
Отец ребёнка: Додор Лаврентий Радионов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Додор Лаврентий Радионов
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно