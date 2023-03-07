Додор Лаврентий Радионов
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Додор Радион Трофимов
Мать: Додор Пелагея нова
Рождение ребёнка
03.04.1902
Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна
Рождение ребёнка
1918
Сын: Додор Григорий Лаврентьевич
Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно