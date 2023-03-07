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Додор Лаврентий Радионов

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Додор Радион Трофимов

Мать: Додор Пелагея нова

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
03.04.1902

Сын: Додор Иосиф Лаврентьевич

Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
1918

Сын: Додор Григорий Лаврентьевич

Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Додор Андрей Лавретьевич

Мать ребёнка: Додор Матрена Лавреньевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Додор Матрена Лавреньевна

Смерть
Неизвестно
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