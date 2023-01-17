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Додор Григорий Иосифович

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

01.01.1922

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1902 г.р.

Мать

1900 г.р.

Жена

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Дети

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1952 г.р.
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Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922

Отец: Додор Иосиф Лаврентьевич

Мать: Евдокия Васильевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Додор Илья Григорьевич

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: скрыто настройками приватности

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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