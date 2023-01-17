Додор Григорий Иосифович
Место рождения
Дата рождения01.01.1922
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
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Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
01.01.1922
Отец: Додор Иосиф Лаврентьевич
Мать: Евдокия Васильевна
Рождение ребёнка
30.08.1948
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
01.01.1952
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
11.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: скрыто настройками приватности
Смерть
Неизвестно