Додорова (Качур) Мария Ивановна
Место рожденияНе указано
Дата рождения26.06.1926
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1926
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Черномурова (Додор) Светлана Григорьевна
Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
30.08.1948
Сын: Додор Анатолий Григорьевич
Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
01.01.1952
Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович
Рождение ребёнка
11.11.1957
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович