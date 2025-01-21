Додорова (Качур) Мария Ивановна 26.06.1926 — найти родственников по фамилии на Familio
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Додорова (Качур) Мария Ивановна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

26.06.1926

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1922 г.р.

Дети

Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1926

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Черномурова (Додор) Светлана Григорьевна

Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
30.08.1948

Сын: Додор Анатолий Григорьевич

Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1952

Сын: Додоров Илья Григорьевич

Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
11.11.1957

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Отец ребёнка: Додоров (Додор) Григорий Иосифович

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

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