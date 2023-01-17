(Уразка) Евдокия Васильевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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(Уразка) Евдокия Васильевна

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Место рождения

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край

Дата рождения

30.11.1900

Дата смерти

30.11.1961

Пол

Женский

Отец

1873 г.р.

Мать

1872 г.р.

Муж

1902 г.р.

Дети

1922 г.р.
1925 г.р.
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Добавил:

ЕУ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1900

Отец: Уразка Василий Иванович

Мать: Уразка Акипина Сергеевна

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
01.01.1922

Сын: Додор Григорий Иосифович

Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
17.04.1925

Сын: Додор Георгий Иосифович

Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Рождение ребёнка
10.05.1936

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич

Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1942

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич

Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Додор Иосиф Лаврентьевич

Полтавская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
Смерть
30.11.1961
Похороны
Неизвестно
Старонижестеблиевская, Красноармейский муниципальный район, Краснодарский край
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