(Уразка) Евдокия Васильевна
Место рождения
Дата рождения30.11.1900
Дата смерти30.11.1961
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.11.1900
Отец: Уразка Василий Иванович
Мать: Уразка Акипина Сергеевна
Рождение ребёнка
01.01.1922
Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич
Рождение ребёнка
17.04.1925
Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич
Рождение ребёнка
10.05.1936
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич
Зимовники, Зимовниковский муниципальный район, Ростовская область
Рождение ребёнка
23.01.1942
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Додор Иосиф Лаврентьевич
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
30.11.1961
Похороны
Неизвестно