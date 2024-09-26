Беляй Прасковья
Место рожденияНе указано
Дата рожденияОколо 1825
Дата смерти19.02.1908
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825
Отец: Данила
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Василий
Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Иван
Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1848
Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: (Беляй) Матрона
Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Беляй Семен
Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев
Смерть
19.02.1908
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно