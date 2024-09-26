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Беляй Прасковья

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Около 1825

Дата смерти

19.02.1908

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

Около 1824 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1825

Отец: Данила

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Василий

Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Беляй Николай Николаев

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Иван

Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Беляй Данила Николаев

Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: (Беляй) Матрона

Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Беляй Семен

Отец ребёнка: Беляй Николай Николаев

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
19.02.1908
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: Естественная смерть/старость
Похороны
Неизвестно
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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