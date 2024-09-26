Беляй Иван
Место рождения
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Беляй Николай Николаев
Мать: Беляй Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Василий
Мать ребёнка: Беляй Наталья Митрофановна
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Около 1881
Дочь: (Беляй) Анна
Мать ребёнка: Беляй Наталья Митрофановна
Рождение ребёнка
Около 1907
Дочь: (Беляй) Пелагея
Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
08.03.1909
Дочь: (Беляй) Евдокия
Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна
Рождение ребёнка
19.07.1916
Дочь: (Беляй) Мария
Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна
Смерть
Неизвестно