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Беляй Иван

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Беляй Николай Николаев

Мать: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Александра Леонтьевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Василий

Мать ребёнка: Беляй Наталья Митрофановна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Наталья Митрофановна

Рождение ребёнка
Около 1881

Дочь: (Беляй) Анна

Мать ребёнка: Беляй Наталья Митрофановна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1907

Дочь: (Беляй) Пелагея

Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
08.03.1909

Дочь: (Беляй) Евдокия

Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
19.07.1916

Дочь: (Беляй) Мария

Мать ребёнка: Беляй Александра Леонтьевна

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
Неизвестно

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