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Беляй Данила Николаев

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1848

Дата смерти

24.06.1916

Пол

Мужской

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848

Отец: Беляй Николай Николаев

Мать: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Беляй) Ефросиния (Прося)

Мать ребёнка: Беляй ?

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Лука Старший

Мать ребёнка: Беляй ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй ?

Рождение ребёнка
Между 1891 и 1893

Дочь: (Беляй) Евдокия (Авдотья)

Мать ребёнка: Беляй ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
12.07.1896

Дочь: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна

Мать ребёнка: Беляй ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Смерть
24.06.1916
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Причина смерти: восполение легких
Похороны
Неизвестно
Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

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