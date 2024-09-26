Беляй Данила Николаев
Место рождения
Дата рожденияОколо 1848
Дата смерти24.06.1916
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1848
Отец: Беляй Николай Николаев
Мать: Беляй Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Беляй) Ефросиния (Прося)
Мать ребёнка: Беляй ?
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Лука Старший
Мать ребёнка: Беляй ?
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй ?
Рождение ребёнка
Между 1891 и 1893
Дочь: (Беляй) Евдокия (Авдотья)
Мать ребёнка: Беляй ?
Рождение ребёнка
12.07.1896
Дочь: Подвойская (Беляй) Анна Младшая Даниловна
Мать ребёнка: Беляй ?
Смерть
24.06.1916
Причина смерти: восполение легких
Похороны
Неизвестно