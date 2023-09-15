Беляй Николай
Место рождения
Дата рожденияОколо 1824
Дата смертиДо 19.02.1908
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824
Отец: Беляй Николай
Мать: ?
Рождение ребёнка
Около 1848
Сын: Беляй Данила
Мать ребёнка: Беляй Прасковья
Рождение ребёнка
Около 1853
Дочь: Матрона
Мать ребёнка: Беляй Прасковья
Рождение ребёнка
Вычислено 1857
Сын: Беляй Семен
Мать ребёнка: Беляй Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Василий
Мать ребёнка: Беляй Прасковья
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Беляй Иван
Мать ребёнка: Беляй Прасковья
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Беляй Прасковья
Смерть
До 19.02.1908