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Беляй Николай

Место рождения

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область

Дата рождения

Около 1824

Дата смерти

До 19.02.1908

Пол

Мужской

Отец

Около 1800 г.р.

Мать

Жена

Около 1825 г.р.

Дети

Добавил:

МК
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Около 1824

Отец: Беляй Николай

Мать: ?

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1848

Сын: Беляй Данила

Мать ребёнка: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Около 1853

Дочь: Матрона

Мать ребёнка: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Вычислено 1857

Сын: Беляй Семен

Мать ребёнка: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Василий

Мать ребёнка: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Беляй Иван

Мать ребёнка: Беляй Прасковья

Любовшо, Красногорский муниципальный район, Брянская область
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Беляй Прасковья

Смерть
До 19.02.1908
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