Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна
Место рождения
Дата рождения18.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Олег Иванович
Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович
Рождение ребёнка
19.?.?
Дочь: Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
29.11.1929
Дочь: Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна
Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович
Смерть
Неизвестно
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)