Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

18.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
18.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Олег Иванович

Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Дочь: Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Иван Фёдорович

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
29.11.1929

Дочь: Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна

Отец ребёнка: Солодовников Иван Фёдорович

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Смерть
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

Мы используем куки для улучшения работы сайта.