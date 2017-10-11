Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Лапшин (Солодовников) Тамара Ивановна

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Место рождения

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

29.11.1929

Дата смерти

11.10.2017

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

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Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
29.11.1929

Отец: Солодовников Иван Фёдорович

Мать: Солодовников Ксения Савельевна

Январцево, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
01.05.1954

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
12.11.1957

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Советск, Советский, Калининградская область
г.Советск
Смерть
11.10.2017
Советск, Советский, Калининградская область
г.Советск
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