Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хлобыстов (Солодовников) Светлана Ивановна

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Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Солодовников Иван Фёдорович

Мать: Солодовников Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Хлобыстов Неизвестно Неизвестно

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хлобыстов Неизвестно Неизвестно

Место жительства
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
Смерть
Неизвестно
Уральск, Уральская городская администрация, Западно-Казахстанская область
г.Уральск, он же Яицкий городок
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