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Солодовников Олег Иванович

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1885 г.р.

Мать

Жена

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Солодовников Иван Фёдорович

Мать: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Сергей Олегович

Мать ребёнка: Солодовников Алла

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Алла

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Солодовников Алла

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Солодовников Алла

Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
г.Тараз (г.Джамбул)
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград

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