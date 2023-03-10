Солодовников Олег Иванович
Место рождения
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Сергей Олегович
Мать ребёнка: Солодовников Алла
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Алла
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: Солодовников Алла
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Солодовников Алла
Место жительства
Неизвестно
Тараз, городская администрация Тараз, Жамбылская область
г.Тараз (г.Джамбул)
Смерть
Неизвестно
Санкт-Петербург, город федерального значения Санкт-Петербург
г.Санкт-Петербург, г.Ленинград, г.Петроград