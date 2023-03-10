Солодовников Алла — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиСолодовников Алла

Солодовников Алла

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

Дети

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Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
19.?.?

Сын: Солодовников Сергей Олегович

Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович

Рождение ребёнка
19.?.?

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Солодовников Олег Иванович

Смерть
Неизвестно
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