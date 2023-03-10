Солодовников Алла
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.?.?
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
19.?.?
Сын: Солодовников Сергей Олегович
Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович
Рождение ребёнка
19.?.?
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Отец ребёнка: Солодовников Олег Иванович
Бракосочетание
Неизвестно
Смерть
Неизвестно