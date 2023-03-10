Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Солодовников (Солодовников) Ольга Ивановна

Место рождения

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область

Дата рождения

19.?.?

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Отец

1885 г.р.

Мать

Муж

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Дети

Скрыто настройками приватности

Добавил:

ТД
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.?.?

Отец: Солодовников Иван Фёдорович

Мать: Солодовников (Набугорнов) Ксения Савельевна

Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
Развод
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Место жительства
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)
Рождение ребёнка
13.02.1961

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: скрыто настройками приватности

Смерть
Неизвестно
Кирсаново, Байтерекский район, Западно-Казахстанская область
с.Кирсаново (он же п.Кирсановский, Кирсановская станица)

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