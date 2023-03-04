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Кривошеин Савва Архипович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1767 ст.

Дата смерти

1835

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.

Отец: Кривошеин Архип Сидорович

Мать: Кривошеина Акилина Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Евлампия Естифеева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794

Сын: Кривошеин Пётр Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева

Рождение ребёнка
1800

Дочь: (Кривошеина) Неонила Саввовна

Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кривошеин Естафий Саввович

Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева

Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.

Дочь: (Кривошеина) Афимия Саввовна

Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева

Смерть
1835

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