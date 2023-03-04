Кривошеин Савва Архипович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1767 ст.
Дата смерти1835
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1767 ст.
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1794
Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева
Рождение ребёнка
1800
Дочь: (Кривошеина) Неонила Саввовна
Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кривошеин Естафий Саввович
Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева
Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.
Дочь: (Кривошеина) Афимия Саввовна
Мать ребёнка: Кривошеина Евлампия Естифеева
Смерть
1835