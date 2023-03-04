Кривошеин Естафий Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1803
Дата смерти1840
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кривошеина) Ирина Естафовна
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Бракосочетание
11.02.1821 ст.
1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Коробейниковской крест. Висариона Ульянова? Машковцева дочь/той же дер. Бабиковской крест. Феодул Ма... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1821 ст.
Сын: Кривошеин Никита Естафович
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Кривошеина) Елизавета Естафовна
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Рождение ребёнка
20.09.1829 ст.
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кривошеина) Матрона Естафовна
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кривошеина) Маремалда Естафовна
Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Смерть
1840