Кривошеин Естафий Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Естафий Саввович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1803

Дата смерти

1840

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1803

Отец: Кривошеин Савва Архипович

Мать: Кривошеина Евлампия Естифеева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кривошеина) Ирина Естафовна

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Бракосочетание
11.02.1821 ст.

Жена: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Коробейниковской крест. Висариона Ульянова? Машковцева дочь/той же дер. Бабиковской крест. Феодул Ма... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1821 ст.

Сын: Кривошеин Никита Естафович

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.

Дочь: Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Кривошеина) Елизавета Естафовна

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Рождение ребёнка
20.09.1829 ст.

Сын: Кривошеин Фока Естафович

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кривошеина) Матрона Естафовна

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Кривошеина) Маремалда Естафовна

Мать ребёнка: Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Смерть
1840

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