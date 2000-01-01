Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна
Место рожденияНе указано
Дата рождения13.11.1823 ст.
Дата смертиПосле 1843
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
ДетиНе указаны
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1823 ст.
Бракосочетание
09.05.1843 ст.
1843г. МК г. Нолинск (садьба) невеста 19 лет жених 21 год из дер. Ляпинской поруч. по жениху дерев. Ляпинская Никита и Александр Ионова Сухих, Артемий Логинов Никулин по невесте дер. Грязевская Ариста... Показать все
Смерть
После 1843