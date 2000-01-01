Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

13.11.1823 ст.

Дата смерти

После 1843

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
13.11.1823 ст.

Отец: Кривошеин Естафий Саввович

Мать: Кривошеина Васса Владимировна

Бракосочетание
09.05.1843 ст.

Муж: Никулин Иван Стефанов

1843г. МК г. Нолинск (садьба) невеста 19 лет жених 21 год из дер. Ляпинской поруч. по жениху дерев. Ляпинская Никита и Александр Ионова Сухих, Артемий Логинов Никулин по невесте дер. Грязевская Ариста... Показать все
Смерть
После 1843
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