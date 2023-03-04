Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1804
Дата смертиПосле 1840
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821
Дочь: (Кривошеина) Ирина Естафовна
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Бракосочетание
11.02.1821 ст.
1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Коробейниковской крест. Висариона Ульянова? Машковцева дочь/той же дер. Бабиковской крест. Феодул Ма... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1821 ст.
Сын: Кривошеин Никита Естафович
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.
Дочь: Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Рождение ребёнка
1828
Дочь: (Кривошеина) Елизавета Естафовна
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Рождение ребёнка
20.09.1829 ст.
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Рождение ребёнка
1839
Дочь: (Кривошеина) Матрона Естафовна
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Рождение ребёнка
1840
Дочь: (Кривошеина) Маремалда Естафовна
Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович
Смерть
После 1840