Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиКривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Кривошеина (Машковцева) Васса Владимировна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1804

Дата смерти

После 1840

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1804

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1821

Дочь: (Кривошеина) Ирина Естафовна

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Бракосочетание
11.02.1821 ст.

Муж: Кривошеин Естафий Саввович

1821 г. МК г. Нолинск Николаевский собор (жених дер. Бабиковской отрок/невеста того же прихода дер. Коробейниковской крест. Висариона Ульянова? Машковцева дочь/той же дер. Бабиковской крест. Феодул Ма... Показать все
Рождение ребёнка
15.09.1821 ст.

Сын: Кривошеин Никита Естафович

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Рождение ребёнка
13.11.1823 ст.

Дочь: Никулина (Кривошеина) Катерина Естафовна

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Рождение ребёнка
1828

Дочь: (Кривошеина) Елизавета Естафовна

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Рождение ребёнка
20.09.1829 ст.

Сын: Кривошеин Фока Естафович

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Рождение ребёнка
1839

Дочь: (Кривошеина) Матрона Естафовна

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Рождение ребёнка
1840

Дочь: (Кривошеина) Маремалда Естафовна

Отец ребёнка: Кривошеин Естафий Саввович

Смерть
После 1840

Мы используем куки для улучшения работы сайта.