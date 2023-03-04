Никулин Иван Стефанов
Место рожденияНе указано
Дата рождения1822
Дата смертиПосле 1843
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
09.05.1843 ст.
1843г. МК г. Нолинск (садьба) невеста 19 лет жених 21 год из дер. Ляпинской поруч. по жениху дерев. Ляпинская Никита и Александр Ионова Сухих, Артемий Логинов Никулин по невесте дер. Грязевская Ариста... Показать все
Смерть
После 1843