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Никулин Иван Стефанов

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1822

Дата смерти

После 1843

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1823 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
09.05.1843 ст.

Жена: Никулина Катерина Естафовна

1843г. МК г. Нолинск (садьба) невеста 19 лет жених 21 год из дер. Ляпинской поруч. по жениху дерев. Ляпинская Никита и Александр Ионова Сухих, Артемий Логинов Никулин по невесте дер. Грязевская Ариста... Показать все
Смерть
После 1843