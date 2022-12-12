Кривошеина Евлампия Естифеева
Место рожденияНе указано
Дата рождения1770
Дата смертиДо 1834
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1794
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович
Рождение ребёнка
1800
Дочь: Неонила Саввовна
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович
Рождение ребёнка
1803
Сын: Кривошеин Естафий Саввович
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович
Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.
Дочь: Афимия Саввовна
Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834