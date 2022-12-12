Кривошеина Евлампия Естифеева — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина Евлампия Естифеева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1770

Дата смерти

До 1834

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1770

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1794

Сын: Кривошеин Пётр Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович

Рождение ребёнка
1800

Дочь: Неонила Саввовна

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович

Рождение ребёнка
1803

Сын: Кривошеин Естафий Саввович

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович

Рождение ребёнка
16.09.1810 ст.

Дочь: Афимия Саввовна

Отец ребёнка: Кривошеин Савва Архипович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Савва Архипович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
До 1834
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