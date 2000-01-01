Кривошеин Пётр Саввович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1794
Дата смертиПосле 1811
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794
Бракосочетание
10.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Бабиковской кресть отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Кулаковской ум. крест. Евтропия Куклина дочь/поруч. крест. Авдей, Доментий, Феодул, Никита Кривошеины, Тро... Показать все
Смерть
После 1811