Кривошеин Пётр Саввович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Пётр Саввович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1794

Дата смерти

После 1811

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1794

Отец: Кривошеин Савва Архипович

Мать: Кривошеина Евлампия Естифеева

Бракосочетание
10.02.1810 ст.

Жена: Кривошеина Евдокия Евстафьевна

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Бабиковской кресть отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Кулаковской ум. крест. Евтропия Куклина дочь/поруч. крест. Авдей, Доментий, Феодул, Никита Кривошеины, Тро... Показать все
Смерть
После 1811
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