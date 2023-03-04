Кривошеина (Куклина) Евдокия Евстафьевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения1791
Дата смертиПосле 1816
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791
Отец: не указан
Мать: не указана
Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1810 ст.
1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Бабиковской кресть отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Кулаковской ум. крест. Евтропия Куклина дочь/поруч. крест. Авдей, Доментий, Феодул, Никита Кривошеины, Тро... Показать все
Смерть
После 1816