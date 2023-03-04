Кривошеина (Куклина) Евдокия Евстафьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеина (Куклина) Евдокия Евстафьевна

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1791

Дата смерти

После 1816

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1794 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1791

Отец: не указан

Мать: не указана

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Бракосочетание
10.02.1810 ст.

Муж: Кривошеин Пётр Саввович

1810г. МК г. Нолинск НС (жених дер. Бабиковской кресть отрок/невеста Кырчанского прихода дер. Кулаковской ум. крест. Евтропия Куклина дочь/поруч. крест. Авдей, Доментий, Феодул, Никита Кривошеины, Тро... Показать все
Смерть
После 1816

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