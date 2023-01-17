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Кривошеина Акилина Терентиева

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1743

Дата смерти

04.12.1812 ст.

Пол

Женский

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1743

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Кривошеин Савва Архипович

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Вшивцева Матрёна Архиповна

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Архиповна

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Прокопей Архипович

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривошеин Прохор Архипович

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривошеин Дементий Архипович

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеин Семён Архипович

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Архиповна

Отец ребёнка: Кривошеин Архип Сидорович

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кривошеин Архип Сидорович

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
04.12.1812 ст.
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