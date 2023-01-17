Кривошеин Архип Сидорович
Место рожденияНе указано
Дата рождения1745
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745
Отец: Кривошеин Сидор Петрович
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1767 ст.
Сын: Кривошеин Савва Архипович
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1769
Дочь: Вшивцева Матрёна Архиповна
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1770
Дочь: Агафия Архиповна
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1777
Сын: Кривошеин Прокопей Архипович
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1778
Сын: Кривошеин Прохор Архипович
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1780
Сын: Кривошеин Дементий Архипович
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1781
Сын: Кривошеин Семён Архипович
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1787
Дочь: Ирина Архиповна
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Рождение ребёнка
1788
Дочь: Ирина Архиповна
Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева
Бракосочетание
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1818