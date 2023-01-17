Кривошеин Архип Сидорович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Кривошеин Архип Сидорович

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1745

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

РВ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1745

Отец: Кривошеин Сидор Петрович

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1767 ст.

Сын: Кривошеин Савва Архипович

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1769

Дочь: Вшивцева Матрёна Архиповна

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Рождение ребёнка
1770

Дочь: Агафия Архиповна

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1777

Сын: Кривошеин Прокопей Архипович

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1778

Сын: Кривошеин Прохор Архипович

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1780

Сын: Кривошеин Дементий Архипович

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1781

Сын: Кривошеин Семён Архипович

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1787

Дочь: Ирина Архиповна

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Рождение ребёнка
1788

Дочь: Ирина Архиповна

Мать ребёнка: Кривошеина Акилина Терентиева

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кривошеина Акилина Терентиева

Место жительства
Неизвестно
Бабиковской, Нолинский уезд, Вятская губерния
Смерть
1818
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